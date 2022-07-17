Англия

Не варто забувати про COVID-19 навіть на тлі війни.

Із моменту початку чергового витку агресії проти України, усі інші важливі світові соціальні питання накшталт боротьби з пандемією COVID-19 поступово відійшли на другий план.

Проте, коли лондонський Челсі вирішив поїхати до свого північноамериканського турне теренами США, то з прикрістю був змушений дізнатись про досі існуючі в цій країні карантинні обмеження.

А оскільки в складі "синіх" досі є невакциновані Нголо Канте та Рубен Лофтус-Чік, то саме на цих двох півзахисників у підсумку не зміг розраховувати керманич "пенсіонерів".

Німецький фахівець наступним чином прокоментував цю прикру ситуацію:

"Так, у кожного гравця, із яким Челсі в майбутньому захоче підписати контракт, має бути щеплення від COVID-19. У мене є ще деякі гравці, яких би я теж хотів узяти на збори, проте вони без щеплення.

Ми повинні про це говорити, бо зараз це — частина повсякденного життя. Канте? Так, це велика втрата для нас. Але що поробиш? Можливо, мені потрібно було власноруч зробити йому щеплення.

Ми не можемо змусити гравців робити щеплення. На сьогоднішній день зробити щеплення — це цілком нормальне рішення. Але обидва гравці вирішили не робити цього.

Ми повинні дотримуватися правил, та зробити так, щоб вони не поїхали з нами. Футболісти знають про наслідки. Із ними в Англії залишились певні тренери, які працюють із командами U23 та U19. Але це жодним чином не компенсує їм навантаження основної групи. Це не одне й те саме", — пожалівся німець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Челсі відмовився від підписання нападника Пауло Дібали.