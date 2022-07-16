28-річний футболіст не входить до сфери інтересів лондонської команди.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
16 липня 2022, 20:26
Челсі не зацікавлений у послугах Пауло Дібали, повідомляє журналіст The Guardian Ед Ааронс.
За його інформацією, минулого тижня "синім" запропонували підписати 28-річного футболіста. Проте лондонський клуб відповів відмовою.
Нагадаємо, що Дібала перебуває у статусі вільного агента – його контракт із Ювентусом закінчився 1 липня.
Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.