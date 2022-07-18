Англія

Новачок Манчестер Юнайтед має зріст 175 сантиметрів.

МЮ оформив придбання Лісандро Мартінеса із Аякса.

Мартінес – найнижчий центральний захисник АПЛ. Його зріст – 175 сантиметрів, що робить його найнижчим центральним захисником ліги на даний момент.

До аргентинця у цьому статусі знаходився Натан Аке з Манчестер Сіті – 180 см.

Найвищий центральний захисник АПЛ грає у Ньюкаслі. Зростання Дена Берна – 198 сантиметрів.

Минулого сезону Мартінес провів 36 матчів, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.