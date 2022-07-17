За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 55 мільйонів євро.
ЛІСАНДРО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
17 липня 2022, 17:16
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Аякса Лісандро Мартінесом.
Клуби досягли домовленості про трансфер 24-річного аргентинця, який за даними ЗМІ, коштуватиме "червоним дияволам" 55 мільйонів євро.
Також зазначається, що футболіст ще має пройти медичне обстеження і отримати візу на роботу в Англії.
Минулого сезону Мартінес провів 36 матчів, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.