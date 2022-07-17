Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Аякса Лісандро Мартінесом.

Клуби досягли домовленості про трансфер 24-річного аргентинця, який за даними ЗМІ, коштуватиме "червоним дияволам" 55 мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіст ще має пройти медичне обстеження і отримати візу на роботу в Англії.

Минулого сезону Мартінес провів 36 матчів, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.