Англия

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 55 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Аякса Лісандро Мартінесом.

Клуби досягли домовленості про трансфер 24-річного аргентинця, який за даними ЗМІ, коштуватиме "червоним дияволам" 55 мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіст ще має пройти медичне обстеження і отримати візу на роботу в Англії.

Минулого сезону Мартінес провів 36 матчів, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.