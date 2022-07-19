Фабіо Сілва не зміг проявити себе належним чином в АПЛ, тому вирушить в оренду.
Фабіо Сілва, getty images
19 липня 2022, 08:58
Нападник Вулвергемптона Фабіо Сілва наступного сезону проведе в чемпіонаті Бельгії.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 20-річний португалець вирушить в оренду до Андерлехта, при цьому "вовки" продовжать з ним контракт ще на один сезон.
Нагадаємо, що влітку 2020 року Фабіо Сілва перейшов до Вулвергемптона з Порту за 40 мільйонів євро.
З того моменту португальський форвард провів за "вовків" 62 поєдинки, в яких забив 4 голи та віддав 6 асистів.
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