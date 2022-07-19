Англія 19 липня 2022, 15:23 Мідлсбро орендував голкіпера Манчестер Сіті Зака Стеффена Умова розрахована до кінця сезону-2022/23. Зак Стеффен 19 липня 2022, 15:23 Офіційний сайт Мідлсбро повідомив про підписання американського воротаря Манчестер Сіті Зака Стеффена. Оренда розрахована до кінця наступного сезону та має дати Стеффену можливість регулярної ігрової практики перед чемпіонатом світу у Катарі. У минулій кампанії голкіпер провів лише 9 матчів за "Блу Мун", виходячи на поле переважно у кубкових турнірах. Нагадаємо, що Мідлсбро нещодавно продав талановитого вінгбека Джеда Спенса у Тоттенгем. Люди Зак Стеффен Команди Манчестер Сіті Мідлсбро Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте