Підопічні тен Гаага впоралися із "орлами".
Фото: twitter.com/ManUtd
19 липня 2022, 15:35
Манчестер Юнайтед та Крістал Пелас продовжують готуватися до нового сезону.
"Червоні дияволи" та "орли" провели між собою товариську зустріч, де сильнішим виявився колектив з Манчестера.
У складі МЮ голами відзначилися Мартіаль, Рашфорд та Санчо, а єдиний гол Кристал Пелас на свій рахунок записав Ворд.
Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас 3:1
Голи: 1:0 — Мартіаль (17), 2:0 — Рашфорд (48), 3:0 — Санчо (59), 3:1 — Ворд (74).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот (Ван-Бісака, 66), Лінделеф (Теллес, 66), Магуайр (Фіш, 65), Маласіа (Лерд, 77), Фред (Севідж, 66), Мактоміні (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш (Ікбал, 66), Санчо (Діалло, 66), Мартіаль (Еланга, 66), Рашфорд (Межбрі, 66).
Крістал Пелас: Батленд (Меттьюз, 14), Клайн (Квік, 64), Ворд (Сіддік, 77), Андерсон (Боатенг, 77), Мітчелл (Адарамола, 64), Рак-Сак'ї (Озо, 64), Миливоєвич (О'Браєн, 77), Філліпс (Реймонд, 64), Ебіовей (Акінвалі, 81), Матета (Ола-Адебомі, 65), Аью (Бенкс, 77).
Вилучення: Вілл Фіш (84).