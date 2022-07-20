Англія

В одному з них футболіст Тоттенгема провів останній сезон.

Аргентинський півзахисник Джовані Ло Чельсо свого часу коштував доволі великих грошей лондонському Тоттенгему, коли переходив до складу "шпор" із севільського Бетіса за 32 млн євро влітку 2020 року.

Однак уже після появи на посаді головного тренера столичного колективу італійського фахівця Антоні Конте 26-річний виконавець виявився непотрібним команді, через що на завершення минулої зимової трансферної кампанії був відданий до оренди у Вільярреал.

Виступи в складі "жовтої субмарини" для Ло Чельсо були доволі непоганими, бо за нетривалий проміжок часу він устиг зіграти 21 матч, забивши та відзначившись гольовою передачею по одному разу.

Проте завершення сезону означало для нього повернення до Англії, хоча в підсумку італійський фахівець усе одно не взяв його до турне теренами Південної Кореї.

Джовані в підсумку залишився в Лондоні, де наразі, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, шукає собі нових пригод у спортивній кар’єрі.

Наразі явних претендентів на гравця лише двоє — той самий Вільярреал, який цього разу хоче отримати право на повноцінний викуп, після річної оренди, а також італійська Фіорентина, яка розраховує на ту саму формулу контракту.

Але Тоттенгем, у свою чергу, хоче виключно безпосереднього продажу власного виконавця, тож не квапиться з укладанням будь-яких угод.