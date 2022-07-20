Англія

Півзахисник Манчестер Сіті висловився стосовно українського виконавця.

Тоді як чинні чемпіони Англії, Манчестер Сіті, під керівництвом Хосепа Гвардіоли посилено готуються до початку тренувальних зборів, український виконавець Олександр Зінченко, який довгий час був однією зі складових "містян", пакує валізи до Лондону, де на нього вже чекає контракт із Арсеналом.

Напередодні товариської зустрічі проти мексиканської Америки, півзахисник Сіті Родрі прокоментував звістку щодо майбутнього відходу його партнера за командою до іншого клуба.

"Він був чудовим партнером по команді як гравець. Він заслуговував на краще, і ми будемо сумувати за ним.

Але це футбол — він триває, і завжди приходять нові гравці. Проте ми виключно раді за нього", — заявив іспанець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Америка відбудеться 21 липня, о 03:30 за київським часом.