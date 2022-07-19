Англія

Трансфер українця стає все ближче.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Олександр Зінченко вже залишив табір Ман Сіті та у найближчі години приєднається до Арсеналу. Українець підпише контракт з "канонірами" до 2026-го року, про що писалося раніше

Також журналіст додає, що Арсенал та Сіті вже підготували документи. Незабаром вони будуть підписані.

Вчора з'явилася інформація, що Зінченко погодив із лондонцями особисті умови.