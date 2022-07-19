Трансфер українця стає все ближче.
Олександр Зінченко, Getty Images
19 липня 2022, 20:27
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Олександр Зінченко вже залишив табір Ман Сіті та у найближчі години приєднається до Арсеналу. Українець підпише контракт з "канонірами" до 2026-го року, про що писалося раніше
Також журналіст додає, що Арсенал та Сіті вже підготували документи. Незабаром вони будуть підписані.
Вчора з'явилася інформація, що Зінченко погодив із лондонцями особисті умови.