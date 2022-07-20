Англія

Захисник Манчестер Сіті висловився стосовно українського виконавця.

Перехід українського виконавця Олександра Зінченка зі складу Манчестер Сіті до лондонського Арсеналу здається вже справою вирішеною, тому до американського турне "містян" наш співгромадянин уже не полетів.

Однак, напередодні товариської зустрічі проти мексиканської Америки, захисник Сіті Кайл Вокер прокоментував звістку щодо майбутнього відходу його партнера за командою до іншого клуба.

"Я буду сумувати за Зінченком, але життя триває. Це емоційна прірва, яку ми повинні подолати.

Разом із ним, ми також утратили двох великих гравців — Фернандіньо та Рахіма Стерлінга. Але для мене, Гюндогана, Рубена Діаша, Родрі, Аке це лише є сигналом, що потрібно активізуватися та підтримувати рівень, щоб стати на місце цих видатних футболістів", — заявив іспанець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Америка відбудеться 21 липня, о 03:30 за київським часом.