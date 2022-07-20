Лондонський клуб не залишає спроб підписати французького центрбека.
Жюль Кунде, getty images
20 липня 2022, 21:34
Після оформлення трансферу центрального захисника Каліду Кулібалі із Наполі лондонський Челсі має намір підписати ще одного гравця на цю позицію.
Жуль Кунде із Севільї є головною трансферною метою "синіх" на даний момент, але минула пропозиція лондонців у розмірі 55 мільйонів євро була відхилена.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Челсі зробив нову покращену пропозицію щодо 23-річного француза приблизно в 65 мільйонів євро (55 млн фунтів).
Переговори між клубами продовжуються, тоді як сам Кунде розмовляє як з Челсі, так і з Барселоною щодо умов особистого контракту.