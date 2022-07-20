Англія

Лондонський клуб не залишає спроб підписати французького центрбека.

Після оформлення трансферу центрального захисника Каліду Кулібалі із Наполі лондонський Челсі має намір підписати ще одного гравця на цю позицію.

Жуль Кунде із Севільї є головною трансферною метою "синіх" на даний момент, але минула пропозиція лондонців у розмірі 55 мільйонів євро була відхилена.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Челсі зробив нову покращену пропозицію щодо 23-річного француза приблизно в 65 мільйонів євро (55 млн фунтів).

Переговори між клубами продовжуються, тоді як сам Кунде розмовляє як з Челсі, так і з Барселоною щодо умов особистого контракту.