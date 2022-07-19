Іспанія

"Нервіонців" не задовольняє сума.

Челсі не залишає спроб підписати нового центрального захисника у поточне літнє трансферне вікно.

Лондонці продовжують вести переговори щодо переходу Жюля Кунде, проте Севілья відхилила пропозицію щодо француза, повідомляє Goal.

Челсі запропонував близько 55 мільйонів євро, проте Севілья хоче отримати за гравця на 10 мільйонів євро більше.

За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті намагатиметься купити Жюля Кунде, якщо клуб покине Натан Аке.