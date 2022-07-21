Англія

Сторони продовжують переговори стосовно захисника.

Манчестер Сіті отримав відмову на перший запит від Брайтона стосовно Марка Кукурельї.

Після того, як "містяни" домовились про продаж Олександра Зінченка до Арсеналу, клуб вирішив запропонувати ті самі 30 млн євро за іспанця, повідомляє The Athletic.

Втім, "чайки" мають намір заробити на своєму захиснику не менше 50 млн євро.

Минулого сезону Кукурелья забив один гол та віддав дві результативні передачі у 38 матчах за Брайтон.

Раніше наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував продаж Зінченка.