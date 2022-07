Чинні чемпіони Англії, Манчестер Сіті, готуються розпочати своє американське турне, проте в ньому вже не зможе взяти участь український виконавець Олександр Зінченко, офіційне оголошення щодо трансферу якого до лондонського Арсеналу залишається лише справою часу.

Напередодні товариської зустрічі проти мексиканської Америки, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола мав можливість висловити подяку гравцеві за роки праці під власним керівництвом.

"Від імені клубу я висловлюю йому нашу вдячність за роботу на полі та поза ним. Учора ввечері ми відмінно провели час, тому що могли як слід попрощатися.

На жаль, із Габріелем Жезусом та Рахімом Стерлінгом подібної нагоди ми не мали.

Наразі ж Зінченко переходить до Арсеналу", — заявив іспанський фахівець.

🗣️ "Our gratitude for the effort." ❤️



Pep Guardiola has high praise for Oleksandr Zinchenko and Gabriel Jesus' contribution to Man City's success 🏆 pic.twitter.com/ZWWnJwGdVA