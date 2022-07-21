Ліверпуль у рамках товариського поєдинку зустрічається з РБ Лейпциг та веде з рахунком 4:0.

Нападник "червоних" Дарвін Нуньєс відзначився трьома забитими голами, які стали для нього першими у футболці нової команди.

Дарвін Нуньєс, перший гол, 0:2.

Дарвін Нуньєс, другий гол, 0:3.

Дарвін Нуньєс, третій гол, 0:3.

Нагадаємо, що уругвайський футболіст увійшов до п'ятірки найдорожчих трансферів англійської Прем'єр-ліги.