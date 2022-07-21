Новачок "червоних" вразив ворота суперника.
Дарвін Нуньєс, getty images
21 липня 2022, 21:52
Ліверпуль у рамках товариського поєдинку зустрічається з РБ Лейпциг та веде з рахунком 4:0.
Нападник "червоних" Дарвін Нуньєс відзначився трьома забитими голами, які стали для нього першими у футболці нової команди.
Дарвін Нуньєс, перший гол, 0:2.
Дарвін Нуньєс, другий гол, 0:3.
Дарвін Нуньєс, третій гол, 0:3.
Нагадаємо, що уругвайський футболіст увійшов до п'ятірки найдорожчих трансферів англійської Прем'єр-ліги.