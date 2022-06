Бенфіка оголосила про перехід свого нападаника Дарвіна Нуньєса до Ліверпуля за 75 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро у якості бонусів (сумарно 85,4 мільйонів фунтів).

Як повідомляє Sky Sports, уругвайський футболіст увійшов до п'ятірки найдорожчих трансферів англійської Прем'єр-ліги.

Darwin Nunez would be the fifth most expensive signing in Premier League history ✒️💷 pic.twitter.com/HgTsFhlXzN