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Євген Коноплянка розповів про те, як Ігор Коломойський не відпустив його в Ліверпуль.

Український півзахисник Краковії Євген Коноплянка прокоментував свій перехід до Ліверпуля, коли він виступав у складі Дніпра.

"Я міг перейти в Атлетіко. Дієго Сімеоне стверджував, що бачив мене у складі. Він запитав, коли я приїду підписувати контракт. Проблема в тому, що Атлетіко треба було продати одного гравця, щоби взяти мене. А поки мене напружував восьмий місяць вагітності моєї дружини Вікторії. Я хотів дочекатися, повернутися до України та забрати сім'ю до Іспанії. Я чекав два тижні. А потім зв'язався з агентом: я не можу більше чекати, знайди інший клуб. За дві години він зателефонував: немає проблем, Севілья має тобі підійти. Ми уклали угоду.

Я перейшов до клубу, який домінував у Лізі Європи. Тоді він мав чотири перемоги. При мені клуб додав ще один трофей, а потім ще один. Звичайно, якщо ви підійдете до десяти людей на вулиці і запитаєте їх: "Ліверпуль чи Севілья?", дев'ять з них оберуть Ліверпуль і лише один – Севілью. Але це, все одно, великий клуб із великими традиціями. Найвища якість, один із п'яти найкращих брендів в Іспанії.

Це правда, що мною цікавилися Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Боруссія Дортмунд, Ювентус, Рома.

Ліверпуль? Я плакав! До Дніпропетровська приїхала делегація людей із Ліверпуля. Ми вечеряли. "Угода здійснена", – сказали вони. Вони готові були заплатити стільки, скільки хотів Ігор Коломойський. Мартін Шкртел написав мені повідомлення: "Ми чекаємо на тебе". Стівен Джеррард також висловив свою думку.

Я їздив до Коломойського і благав: "Будь ласка, будь ласка, відпустіть мене, я здійсню свою мрію". Ліверпуль запропонував за мене 25 млн євро. Багато грошей. Ігор Коломойський виявився невблаганним. Але я не був розчарований тим, що потрапив до Севільї", - наводить слова Коноплянки Weszlo.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка відзначився результативною передачею у спарингу за Краковію.