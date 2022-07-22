Фланговий захисник лондонського Арсеналу Нуну Тавареш залишить свій клуб найближчим часом.

Мікель Артета готовий відпустити португальця після того, як буде оголошено про підписання Олександра Зінченка, повідомляє Ніколо Скіра.

В послугах 22-річного виконавця зацікавлені Аталанта та Брайтон. 

Нагадаємо, що Тавареш лише минулорічного міжсезоння перейшов зі складу лісабонської Бенфіки до лондонського клуба за 8 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Марсель може зробити Арсеналу пропозицію стосовно Тавареша.