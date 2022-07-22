Португалець із великою долею імовірності не буде грати наступного сезону за лондонців.
НУНу ТАВАРЕШ, GETTY IMAGES
22 липня 2022, 15:13
Фланговий захисник лондонського Арсеналу Нуну Тавареш залишить свій клуб найближчим часом.
Мікель Артета готовий відпустити португальця після того, як буде оголошено про підписання Олександра Зінченка, повідомляє Ніколо Скіра.
В послугах 22-річного виконавця зацікавлені Аталанта та Брайтон.
Нагадаємо, що Тавареш лише минулорічного міжсезоння перейшов зі складу лісабонської Бенфіки до лондонського клуба за 8 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Марсель може зробити Арсеналу пропозицію стосовно Тавареша.