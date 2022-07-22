Англія

Португалець із великою долею імовірності не буде грати наступного сезону за лондонців.

Фланговий захисник лондонського Арсеналу Нуну Тавареш залишить свій клуб найближчим часом.

Мікель Артета готовий відпустити португальця після того, як буде оголошено про підписання Олександра Зінченка, повідомляє Ніколо Скіра.

В послугах 22-річного виконавця зацікавлені Аталанта та Брайтон.

Нагадаємо, що Тавареш лише минулорічного міжсезоння перейшов зі складу лісабонської Бенфіки до лондонського клуба за 8 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Марсель може зробити Арсеналу пропозицію стосовно Тавареша.