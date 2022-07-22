Англія

"Молотобійці" продовжують вести переговори із Сассуоло щодо суми трансферу.

Нападник Сассуоло Джанлука Скамакка у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги з італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Вест Гем погодив із 23-річним італійцем умови особистого контракту до 2027 року, за якими футболіст зароблятиме 3 мільйони євро за сезон плюс різні бонуси.

Однак для завершення цієї угоди "молотобійцям" ще треба домовитися з Сассуоло щодо розміру виплати за трансфер.

За інформацією джерела, італійський клуб вимагає за свого форварда 45 мільйонів євро, тоді як Вест Гем хоче закрити угоду приблизно за 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого сезону Скамакка провів 38 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 1 асист.