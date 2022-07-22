Англія

Лондонці перехопили футболіста у Ювентуса.

Півзахисник Айнтрахту Франкфурт Філіп Костіч найближчим часом приєднається до Вест Гему.

Очікується, що футболіст стане гравцем "молотків" найближчими годинами, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Англійський клуб погодився заплатити за серба 20 млн євро.

Минулого сезону Костіч провів 42 матчі, в яких забив сім голів і віддав 15 результативних передач.

Відзначимо, що довгий час гравця "вів" Ювентус, але не міг зійтись в ціні на хавбека.