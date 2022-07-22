Англія

Трансфер Кунде за 55 мільйонів фунтів стерлінгів повинен дати Сесару Аспілікуеті зелене світло переходу в Барселону.

Центральний захисник Севільї та збірної Франції Жюль Кунде стане третім новачком лондонського Челсі у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За інформацією джерела, "сині" виграли конкуренцію у Барселони у боротьбі за 23-річного француза та заплатять за нього приблизно 55 мільйонів фунтів. Самому футболістові запропонували довгостроковий контракт на п'ять років.

Підписання угоди з Кунде завершить річну гонитву Челсі за гравцем, який ледь не підписав його минулого літа, перш ніж Севілья виставила непідйомні фінансові вимоги.

Президент Барселони Жоан Лапорта раніше також підтвердив, що Кунде стане гравцем Челсі. Водночас капітан та захисник лондонського клубу Сезар Аспілікуета хоче змінити команду цього літа, а Барса готова надати йому дворічний контракт.