Іспанія

Вірогідно, що центрбек буде грати в АПЛ.

Захисник іспанської Севільї Жюль Кунде, вірогідно, продовжить свою кар'єру в лондонському Челсі.

Футболіст досить довгий час, за версіями ЗМІ, вів перемовини з Барселоною. Але у кінцевому результаті вони зайшли у глухий кут.

Президент "синє-гранатових" Жоан Лапорта поспілкувався з одним з вболівальників клубу під час турне у Лос-Анджелесі.

На питання про можливий трансфер француза Лапорта відповів: "Ні, Кунде тут не буде. Жюль — гравець Челсі", — цитує його Diario Sport.

Раніше повідомлялось, що Барселона вже визначилась з альтернативою Кунде.