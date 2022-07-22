Вірогідно, що центрбек буде грати в АПЛ.
Жюль Кунде, Getty Images
22 липня 2022, 15:55
Захисник іспанської Севільї Жюль Кунде, вірогідно, продовжить свою кар'єру в лондонському Челсі.
Футболіст досить довгий час, за версіями ЗМІ, вів перемовини з Барселоною. Але у кінцевому результаті вони зайшли у глухий кут.
Президент "синє-гранатових" Жоан Лапорта поспілкувався з одним з вболівальників клубу під час турне у Лос-Анджелесі.
На питання про можливий трансфер француза Лапорта відповів: "Ні, Кунде тут не буде. Жюль — гравець Челсі", — цитує його Diario Sport.
Раніше повідомлялось, що Барселона вже визначилась з альтернативою Кунде.