Напередодні авторитетні джерела вкотре повідомили, що український універсал Олександр Зінченко цього літа змінить Манчестер Сіті на лондонський Арсенал. Лідер збірної України вже підписав контракт із "канонірами" до 2026 року — залишилося лише офіційне підтвердження з боку лондонців.

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25-річний українець також підтвердив у своєму Instagram відхід з Манчестер Сіті, опублікувавши прощальне відео з наступним підписом: "Назавжди у моєму серці".


Незабаром Арсенал офіційно оголосить про підписання Олександра Зінченка, трансфер якого коштуватиме клубу з Північного Лондона 35 мільйонів євро.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.