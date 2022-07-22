Незабаром українець буде представлений у якості гравця лондонського Арсеналу.
Олександр Зінченко, getty images
22 липня 2022, 19:10
Напередодні авторитетні джерела вкотре повідомили, що український універсал Олександр Зінченко цього літа змінить Манчестер Сіті на лондонський Арсенал. Лідер збірної України вже підписав контракт із "канонірами" до 2026 року — залишилося лише офіційне підтвердження з боку лондонців.
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25-річний українець також підтвердив у своєму Instagram відхід з Манчестер Сіті, опублікувавши прощальне відео з наступним підписом: "Назавжди у моєму серці".
Незабаром Арсенал офіційно оголосить про підписання Олександра Зінченка, трансфер якого коштуватиме клубу з Північного Лондона 35 мільйонів євро.
Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.