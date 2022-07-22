Англія

Незабаром українець буде представлений у якості гравця лондонського Арсеналу.

Напередодні авторитетні джерела вкотре повідомили, що український універсал Олександр Зінченко цього літа змінить Манчестер Сіті на лондонський Арсенал. Лідер збірної України вже підписав контракт із "канонірами" до 2026 року — залишилося лише офіційне підтвердження з боку лондонців.

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25-річний українець також підтвердив у своєму Instagram відхід з Манчестер Сіті, опублікувавши прощальне відео з наступним підписом: "Назавжди у моєму серці".



Незабаром Арсенал офіційно оголосить про підписання Олександра Зінченка, трансфер якого коштуватиме клубу з Північного Лондона 35 мільйонів євро.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.