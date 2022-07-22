Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника та лівого захисника Олександра Зінченка, права якого раніше належали Манчестер Сіті.

25-річний українець перебрався до нового клубу на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт.

[ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ] Крок назад, щоб зробити два вперед: головне про перехід Зінченка до Арсеналу

Фінансові деталі та точний термін угоди з лідером збірної України не розголошуються, однак за інформацією ЗМІ, Арсенал заплатив за Зінченка 35 мільйонів євро.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.

Загалом на рахунку Олександра Зінченка за Манчестер Сіті 127 поєдинків, 2 голи та 12 асистів. У складі "містян" він виграв чотири АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки англійської ліги та один Суперкубок Англії.