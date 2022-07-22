Англія

Клуб із Північного Лондона оголосив про підписання українського півзахисника.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника та лівого захисника Олександра Зінченка, права якого раніше належали Манчестер Сіті.

25-річний українець перебрався до нового клубу на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт.

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Фінансові деталі та точний термін угоди з лідером збірної України не розголошуються, однак за інформацією ЗМІ, Арсенал заплатив за Зінченка 35 мільйонів євро.

💛🖤 Welcome, Alex 🖤💛 — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.

Загалом на рахунку Олександра Зінченка за Манчестер Сіті 127 поєдинків, 2 голи та 12 асистів. У складі "містян" він виграв чотири АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки англійської ліги та один Суперкубок Англії.