Англія

Футболіст відданий англійському клубу.

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа зізнався, що не проти залишитись у клубі до кінця кар'єри.

"Готовий я залишитись в МЮ до кінця? Так, якщо це можливо, то, звісно. Я був би щасливий виступати тут так довго, як захоче клуб.

Якщо мені дозволять залишитись у МЮ, то я, звичайно, зроблю це. Мені дуже комфортно, я дуже щасливий. Сподіваюся, до мого відходу ми зможемо виграти якийсь трофей".

"Мною цікавився Реал. Я не заперечую проти розмови про це. Я думаю тільки про Манчестер Юнайтед. Це мій дім, мені дуже добре тут.

Грати у МЮ – це привілей, честь. Перехід у Манчестер Юнайтед – одна з найкращих подій мого життя", — зізнався іспанець.

Нагадаємо, що Де Хеа перейшов в МЮ у 2011 році з мадридського Атлетіко. За цей період часу 31-річний воротар зіграв 486 матчів, з яких 165 "на нуль".