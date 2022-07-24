Англія

Напевно, українець вийде на позиції лівого захисника.

У рамках підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги лондонські Арсенал та Челсі у товариському матчі розіграють між собою трофей Florida Cup.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, українець Олександр Зінченко, який напередодні перейшов у стан "канонірів" із Манчестер Сіті, проведе свою першу гру за Арсенал, хай і товариську.

Склад Арсеналу

Склад Челсі

Матч між Арсеналом та Челсі відбудеться сьогодні, 24 липня, о 03:00 ночі за київським часом.