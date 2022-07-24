Захисник Манчестер Сіті Джош Вілсон-Есбранд міг залишити клуб в літнє трансферне вікно. 

Деякі клуби Англійської Прем'єр-Ліги звертались до "містян" із запитом про оренду 19-річного виконавця, втім отримали відмову, повідомляє Фабріціо Романо.

Повідомляється, що на Вілсон-Есбранда розраховую особисто Хосеп Гвардіола.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті відмовились продавати нападника у Саутгемптон.