Вілсон-Есбранд залишиться в стані "містян".
Джош Вілсон-Есбранд, фабріціо романо
24 липня 2022, 17:37
Захисник Манчестер Сіті Джош Вілсон-Есбранд міг залишити клуб в літнє трансферне вікно.
Деякі клуби Англійської Прем'єр-Ліги звертались до "містян" із запитом про оренду 19-річного виконавця, втім отримали відмову, повідомляє Фабріціо Романо.
Повідомляється, що на Вілсон-Есбранда розраховую особисто Хосеп Гвардіола.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті відмовились продавати нападника у Саутгемптон.