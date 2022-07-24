Нідерландський футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.
ДЕНЗЕЛ ДУМФРІС, GETTY IMAGES
24 липня 2022, 19:24
Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах Дензеля Думфріса, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, "червоні дияволи" вже розпочали переговори з "нерадзурі". Потенційна сума трансферу не повідомляється.
Контракт 26-річного футболіста з Інтером розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону Думфріс відіграв 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 7 результативних передач.