Англія

Нідерландський футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах Дензеля Думфріса, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, "червоні дияволи" вже розпочали переговори з "нерадзурі". Потенційна сума трансферу не повідомляється.

Контракт 26-річного футболіста з Інтером розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Думфріс відіграв 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 7 результативних передач.