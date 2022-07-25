Англія

Французький клуб хоче продати півзахисника.

Придбання німецького нападника Юліана Дракслера зразка зимового трансферного вікна 2017 року є одним із невдалих прикладів фінансової політики французького Парі Сен-Жермен.

Уже 28-річний гравець здебільшого знаходиться поза межами футбольного поля, а в минулому сезоні встиг відіграти лише 24 матчі (861 хвилину), по два рази при цьому відзначившись голами та гольовими передачами.

Цьогорічна літня кампанія переходів — саме той час, коли "червоно-сині" хочуть нарешті виправити ситуацію довкола власного футболіста, долучивши його до переліку доступних для придбання іншими клубами.

При цьому, достатньо тривалий час на виконавця не було жодного претендента, однак англійський Ньюкасл у найближчий час має порушити цю невтішну тенденцію.

Як повідомляє французька преса, "сороки" виступили з пропозицією в діапазоні 20-30 млн євро.

На можливий відхід німця також вказує той факт, що він не поїхав із командою до японського турне.