Франция

На часі великі зміни в складі чемпіонів Франції.

Новина про звільнення Леонардо із займаної ним посади спортивного директора французького Парі Сен-Жермен вказувала лише на те, що чемпіонів Ла Ліги зразка поточного сезону чекає суттєво переформатування під час літнього трансферного вікна.

Зокрема, "червоно-сині" планують суттєво зменшити навантаження на власний фонд заробітної платні за рахунок припинення відносин із низкою виконавців.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про захисників Левенаа Кюрзава, Абду Діалло, Коліна Дагба, півзахисників Леандро Паредеса й Юліана Дракслера, нападника Мауро Ікарді та голкіпера Серхіо Ріко.

Наразі ПСЖ очікує на пропозиції щодо футболістів із цього переліку.

Нагадаємо, що флагман французького футболу розглядає також можливість продати свого зіркового бразильського нападника.