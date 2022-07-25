Англія

Футболіст розповів про відносини із новим коучем.

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот розповів, що нормально ставляться до критики з боку нового тренера Еріка тен Гага.

"В нас дисципліна в колективі. Ми повинні бути готові до того, що можемо почути те, що, можливо, ми не хочемо чути від тен Гага. Але я думаю, що все для загального блага команди, і це найважливіше.

У грі проти Астон Вілли ми повинні були підійти до другого тайму трохи відповідальніше, очевидно. Ми вигравали 2:0, але нам потрібно тримати темп, тримати м'яч — ми не хочемо пропускати стільки контратак, які ми пропустили.

Я відчуваю, що ми починаємо з нуля. Новий тренер, новий склад, нова енергія, приходять нові гравці, і ми також з нетерпінням чекаємо, щоб зіграти з ними. Нам потрібно побудувати команду, штат, клуб, об'єднати усіх разом і йти вперед.

Я відчуваю себе гравцем Ман Юнайтед, але, очевидно, працюю кожен день, щоб грати. Я хочу бути готовим до тренера, до клубу, і щоразу, коли я йому знадоблюся, я буду поруч", — сказав Далот.

Нагадаємо, що на зборах Манчестер Юнайтед провів чотири матчі, у яких здобув три перемоги і одного разу зіграв внічию.