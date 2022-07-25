Англія

23-річний футболіст продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Манор Соломон перейшов до Фулгема, повідомив офіційний сайт "дачників".

23-річний гравець уклав угоду до літа 2023 року. Слідуючи постанові ФІФА, Соломон призупинив свій контракт із Шахтарем і підписав контракт із новачком АПЛ.

"Я радий бути тут, у Фулгемі, мені не терпиться відчути особливу атмосферу на Крейвен Котедж.

Тут чудові гравці, я сповнений рішучості допомогти досягти цілей Фулгему на цей рік", — наводить слова Соломона офіційний сайт "дачників".

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Соломон зароблятиме у Фулгемі.