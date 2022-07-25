Англія

37-річний футболіст поговорить із керівництвом та головним тренером.

Кріштіану Роналду сьогодні повертається до Манчестера, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 37-річний форвард прилетить із метою обговорити з Манчестер Юнайтед своє майбутнє. Також найближчими днями, як очікується, відбудеться його розмова із головним тренером Еріком тен Гагом.

Наразі невідомо, чи розпочне Роналду тренувальний процес у вівторок.

Раніше ходили чутки, що Роналду не проти перейти до мадридського Атлетико.