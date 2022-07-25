37-річний футболіст поговорить із керівництвом та головним тренером.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 21:19
Кріштіану Роналду сьогодні повертається до Манчестера, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 37-річний форвард прилетить із метою обговорити з Манчестер Юнайтед своє майбутнє. Також найближчими днями, як очікується, відбудеться його розмова із головним тренером Еріком тен Гагом.
Наразі невідомо, чи розпочне Роналду тренувальний процес у вівторок.
Раніше ходили чутки, що Роналду не проти перейти до мадридського Атлетико.