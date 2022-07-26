Англія

26-річний нападник може продовжити кар'єру у складі "сорок".

Ньюкасл може долучитися до боротьби за Тімо Вернера, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

За його інформацією, "сороки" виявили інтерес до німецького нападника.

Томас Тухель має конфлікт із гравцем збірної Німеччини, тому він не проти відпустити його в інший клуб. Крім того, Тухель розчарований результативністю Вернера.

Проте невідомо, чи Вернер погодиться на перехід у Ньюкасл.

Минулого сезону Вернер провів 21 матч в АПЛ і забив 4 голи.