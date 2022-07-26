Англія

Гравці не зіграють у найближчому товариському матчі.

Один з претендентів на трофей Англійської Прем'єр-Ліги Ліверпуль продовжує підготовку до наступного сезону.

Так, головний тренер "червоних" Юрген Клопп розповів про плани команди та стан здоров'я деяких футболістів. За його словами, двоє з ключових виконавців не зможуть зіграти проти РБ Зальцбург.

"Прямо зараз я гадки не маю, хто буде грати проти Зальцбурга. Це предсезонка, нам потрібно бути обережними із футболістами.

Жота та Аліссон не будуть грати у найближчому матчі — це точно. Наш голкіпер дуже близький до повернення, але точно не проти Зальцбурга. Хлопці продовжують своє відновлення за планом.

Яким би не був суперник, але передсезонні ігри дуже важливі для нас як з фізичної, так і з тактичної точки зору. Завтра ви все побачите", — розповів фахівець.

Відзначимо, що товариський матч між РБ Зальцбург та Ліверпулем відбудеться завтра о 21:00 за київським часом.

Раніше Клопп поділився думками стосовно новачка команди Нуньєса.