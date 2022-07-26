Англія

"Лиси" готові здійснити перший трансфер цього літа.

Багаторічний голкіпер Лестера Каспер Шмейхель незабаром може залишити свій клуб, тож боси клубу вимушені шукати заміни своєму основному воротареві.

Так, "лиси" окреслили для себе два виконавця, що здатні замінити досвідченого датчанина — Бернд Лено з Арсеналу та Албан Ляфон з Нанту, повідомляє GFFN.

Клуб вже розпочав переговори із представниками футболістів. Зауважимо, що за інформацією ЗМІ, німецький воротар невдовзі повинен стати гравцем Фулгема.

Шмейхель виступає за Лестер з 2011 року: він виграв чемпіонат Англії у 2016 році та Кубок Англії у 2021 році з "лисицями".

Раніше повідомлялось, що футболіст погодився перейти до Ніцци.