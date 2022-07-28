Англія

Клуби зійдуться у битві за перший трофей у сезоні.

У рамках Суперкубку Англії на стадіоні Кінг Пауер Стедіум Ліверпуль зустрінеться проти Манчестер Сіті.

Остання їх зустріч відбувалася також у кубковому змаганні. На стадії 1/8 фіналу турніру Ліверпуль вибив команду Гвардіоли (2:3). Але Суперкубок країни — зовсім інша історія.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті. Старт 30 липня о 19:00 за київським часом.

Окрім того, що ми проведемо текстову онлайн-трансляцію, після завершення поєдинку на а нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів.

Ліверпуль та Манчестер Сіті грано підготувалися до нового сезону, провівши декілька спарингів проти відомих суперників. Так, Ман Сіті перемоги над Америкою та Баварією. Підопічні Юргена Клоппа програли МЮ, але переграли Крістал Пелес і Лейпциг.

Щодо очних зустрічей цих англійських колективів, то вони грали між собою 192 рази. 92 рази вигравали "червоні", 48 — "містяни", нічиїх — 52.