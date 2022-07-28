Англія

Дві найкращі команди АПЛ минулого сезону зійдуться у битві за трофей.

У рамках матчу за Суперкубок Англії Ліверпуль загріє проти Манчестер Сіті. Цього року гра пройде на Кінг Пауер Стедіум.

Манчестер Сіті у сезоні-2021/22 зумів виграти чемпіонат Англії. Ліверпуль до останнього боровся за перше місце в АПЛ, але зміг лише перемогти у Кубку країни.

Де дивитись матч Ліверпуль — Манчестер Сіті?