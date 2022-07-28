Дві найкращі команди АПЛ минулого сезону зійдуться у битві за трофей.
Ліверпуль - Ман Сіті, Getty Images
28 липня 2022, 13:15
У рамках матчу за Суперкубок Англії Ліверпуль загріє проти Манчестер Сіті. Цього року гра пройде на Кінг Пауер Стедіум.
Манчестер Сіті у сезоні-2021/22 зумів виграти чемпіонат Англії. Ліверпуль до останнього боровся за перше місце в АПЛ, але зміг лише перемогти у Кубку країни.
Де дивитись матч Ліверпуль — Манчестер Сіті?
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між англійськими грандами у битві за перший трофей сезону-2022/23.
Крім того, на ТБ транслювати протистояння буде телеканал Setanta Sports. Дану гру зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.
Після матчу на нашому сайті буде огляд найкращих моментів та голів цієї гри, якщо вони, звісно, будуть.
Матч Ліверпуль Манчестер Сіті відбудеться 30 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.