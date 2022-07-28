Англія

Інтенсивність запитів від англійського клубу вражає.

Лондонський Вест Гем у цьогорічній літній трансферній кампанії вирішив зробити акцент на точковому підсиленні в кожній своїй лінії, уже встигнувши запросити до свого складу чотирьох коштовних новачків: нападника Джанлуку Скамакку, захисника Наєфа Агерда, півзахисника Флінна Даунса та голкіпера Альфонса Ареола.

Наступним у якості нового футболіста "молотобійців" може стати польський півзахисник італійського Наполі Пйотр Зелінські, однак цього разу перемовини з іншим клубом обіцяють стати для англійського клубу дуже важкими.

"Південці" вже встигли навіть відхилити першу пропозицію збоку "залізних" у розмірі 25 млн євро + різноманітні бонуси, однак Вест Гем усім своїм виглядом указує на те, що його участь у перегонах за гравцем на цьому себе не вичерпала.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 32 млн євро, включно з бонусами, стали новою пропозицією представника АПЛ щодо Пйотра.

Тим часом для півзахисника вже готовий контракт із зарплатнею в 4 млн євро на рік + різноманітні бонуси.

Зелінські за минулий сезон відзначився вісьмома голами та п’ятьма гольовими передачами в 42 матчах.