Англія

Лондонський клуб шукає перспективних гравців із будь-якого куточка світу.

Будь-яка трансферна кампанія для переважної більшості футбольних уболівальників обмежується лише на рівні переходів гравців між складами основних команд, тоді як у тіні залишаються переведення гравців із академії одного клубу до іншого.

Лондонський Челсі серед англійських команд знається на цьому чи не краще за інших, тому не дивно, що чергове відкрите трансферне вікно надало "синім" можливість перетягнути на свій бік певних перспективних виконавців.

Зокрема, у складі команди Саутгемптона серед юнаків до 17 років "пенсіонери" розгледіли атакувального 16-річного півзахисника Тайлер Діблінга, а з Брайтоном їм удалось домовитись про придбання 18-річного лівого захисника Зака Стерджа.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, за гравця "святих" Челсі довелось викласти майже 2 млн євро.

Стердж у минулому сезоні відіграв 44 матчі, зробивши п’ять гольових передач, а Діблінг за 22 гри забив вісім разів та виконав п’ять асистів.