Футболіст змінив Німеччину на Англію.
кевін мбабу, фулгем
28 липня 2022, 15:30
Фулгем оголосив про підписання чергового новачка напередодні старту Англійської Прем'єр-Ліги-2022/23.
Так, гравцем "дачників" став захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу. Контракт розраховано до літа 2025 року із можливістю продовження ще на один сезон.
Фінансова сторона угоди не розголошується.
Минулого сезону Мбабу віддав одну результативну передачу за 31 матч у складі "вовків".
Раніше Фулгем оголосив про підписання Андреаса Перейри.