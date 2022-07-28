Англія

Зірковий новачок "городян", схоже, позитивно впливає на партнерів по команді.

Манчестер Сіті підписав Ерлінга Голанда для того, щоб він забивав голи і після товариського матчу з Баварією він продовжує вселяти впевненість, що так і буде. Зазначимо, що норвезький форвард на дванадцятій хвилині гри забив м'яч, який приніс "міщанам" перемогу (1:0). Якщо Голанд продовжуватиме так само, то Пеп Гвардіола буде дуже задоволений.

У Сіті є причини для радості, адже крім голів, коли "міщани" купують футболістів, вони дивляться на характер і особистість. До приходу Голанда в Манчестер Сіті не було багато розмов, чим він ще може доповнити команду, крім забитих м'ячів.

Голанд прибув до Манчестер Сіті з репутацією прямолінійної людини. Джек Гріліш побачив кумедний бік норвезького футболіста, як і всі інші, коли новий партнер по команді сказав англійцю, що він все ще зазнає тиску через цінник у 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що Гриліш коштував 100 млн, а Голанд обійшовся "городянам" близько 65 мільйонів. При цьому Гриліш явно не відпрацював поки що вкладені в нього кошти, на що йому натякнув Голанд.

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22-річний футболіст уже встиг назвати Гвардіолу "божевільним" у мікс-зоні, зробивши це з усмішкою. Норвежець попередив у першому своєму інтерв'ю як гравець Манчестер Сіті, що на дурні питання він відповідатиме дурними відповідями. Можливо, у нього важко брати інтерв'ю, але на багато інших тем він таки радий відповідати.

Голанд говорив про свою близькість з Манчестер Сіті більш пристрасно, ніж від цього очікували у клубі. Він ще більше привернув до себе шанувальників "городян".

Очевидне порівняння, яке потрібно зробити і вже зробили – із Златаном Ібрагімовичем. Шведська суперзірка, яка каже, що думає та може це робити завдяки неймовірному послужному списку. Поки Голанд грає добре, він може говорити все, що завгодно. Відомо, що Ібрагімович не ладнав з Гвардіолою, але є досить ранніх ознак того, що цього разу іспанський фахівець не матиме дежавю.

Крім того, Голанд заповнює порожнечу, яка була деякий час. Химерність норвежця додає індивідуальності в роздягальні, яка цього літа втратила трьох футболістів. Наприклад, Олександра Зінченка, який був сповнений енергії, не боявся вивести з себе Пепа Гвардіолу і якого не вистачатиме Манчестер Сіті.

Також не вистачатиме на полі Зінченка з погляду його футбольних навичок, як і Габріеля Жезуса та Рахіма Стерлінга.

Голи на першому місці, але особистість Голанда може бути важливішою, ніж люди думають, а це може допомогти Сіті досягти ще більш вагомих результатів.

По матеріалам Manchester Evening News