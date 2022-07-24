Англія

Олександр Зінченко та Габріел Жезус вирушили до Арсеналу, а Рахім Стерлінг приєднався до Челсі.

У поточне літнє трансферне вікно Манчестер Сіті незвично для себе здійснив аж три гучні та прибуткові в фінансовому плані продажі своїх футболістів до інших лубів АПЛ, які, до всього цього, є на папері конкурентами за внутрішні трофеї та найвищі місця в турнірній таблиці.

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Так, український лівий захисник і центральний півзахисник Олександр Зінченко пішов слідом за бразильським нападником Габріелем Жезусом до лондонського Арсеналу, а англійський вінгер Рахім Стерлінг став гравцем лондонського Челсі.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що в клубі не планувався продаж цих гравців, і в той же час пояснив, чому це все-таки сталося.

"Ні, їхній продаж не був заздалегідь запланований, тому що я був неймовірно щасливий разом із Габріелем, Олексом та Рахімом. Якби вони залишилися в команді, ніяк проблем не було б. Минулого року вони довели, наскільки вони хороші гравці".

"Але іноді футболісти хочуть більшого, і клуб вважає, що зараз правильний момент для цього. Проте найголовніше, що вони йдуть задоволені клубом і багажем того, що вони зробили тут".

"Зазвичай, коли ви говорите про трансфери в Іспанії, Німеччині, Англії, сума на 10% більше. Це буває, і ми це знаємо. Так буває тому, що вони дійсно хороші гравці. Це найкращий вік і, мабуть, зараз настають їхні найкращі роки. Ось чому вони мають цінність на ринку".

"Челсі і Арсенал заплатили справедливі гроші за Стерлінга, Жезуса та Зінченкл. І переговорні процеси були ідеальними. Добре для всіх сторін і справді в доброзичливому ключі", — цитує слова Гвардіоли Daily Mail.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті заробив на продажі Олександра Зінченка в Арсенал 32 мільйони фунтів, на Габріелі Жезусі в той же Арсенал — 45 мільйонів фунтів, а трансфер Рахіма Стерлінга в Челсі збагатив "містян" на 55 мільйонів фунтів.