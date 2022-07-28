Англія

Однак 23-річний футболіст має намір перейти в каталонський клуб.

Не лише Барселона та Челсі боролися за Жюля Кунде у це міжсезоння, повідомляє L'Équipe.

В останній момент захисника Севільї хотів перехопити Манчестер Сіті.

Однак француз уже дав згоду на перехід до каталонського клубу. Очікується, що трансфер буде оформлено найближчим часом.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Раніше з'явилася інформація, що Барселона має продавати футболістів, аби зареєструвати новачків.