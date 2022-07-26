Іспанія

Клуб знову зіштовхнувся із знайомою для себе проблемою.

Барселоні потрібно продати кілька футболістів, перш ніж зареєструвати нових, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, це пов'язано із тим, що після літніх трансферів зарплатна відомість каталонської команди значно збільшилася.

У цій ситуації найважливішим завданням для "синьо-гранатових" стає розставання з Френкі де Йонгом та Мемфісом Депаєм.

Крім того, клубу потрібно зареєструвати Сержі Роберто та Усмана Дембеле, які підписали нові контракти.

Зазначимо, що Барселона також близька до придбання Жюля Кунде із Севільї.