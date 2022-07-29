"Каноніри" зіграють в ній у найближчому поєдинку проти Крістал Пелас.
Форма Арсеналу
29 липня 2022, 11:34
Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.
Футболки будуть виконані у розовому кольорі із візерунком у вигляді горностаєвого хутра, що відсилає до легендарного гербу Арсеналу 1940-их років, на якому також був культовий напис "Victoria Concordia Crescit". Тобто, "Перемога через гармонію".
Це гасло використовується фанатами "канонірів" й сьогодні.
Комплекти були представлені серією креативних відео.
Нагадаємо, що нещодавно Олександр Зінченко розповів про ключовий фактор переходу у стан клубу з Північного Лондону.