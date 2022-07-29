Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на сезон-2022/23. 

Футболки будуть виконані у розовому кольорі із візерунком у вигляді горностаєвого хутра, що відсилає до легендарного гербу Арсеналу 1940-их років, на якому також був культовий напис "Victoria Concordia Crescit". Тобто, "Перемога через гармонію".

Це гасло використовується фанатами "канонірів" й сьогодні. 

Комплекти були представлені серією креативних відео.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Зінченко розповів про ключовий фактор переходу у стан клубу з Північного Лондону. 