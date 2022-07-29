Англія

"Каноніри" зіграють в ній у найближчому поєдинку проти Крістал Пелас.

Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Our Arsenal 22/23 third kit has arrived! 🦩



Available now at Arsenal Direct, https://t.co/OblCU7YfdX and selected retailers 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 29, 2022

Футболки будуть виконані у розовому кольорі із візерунком у вигляді горностаєвого хутра, що відсилає до легендарного гербу Арсеналу 1940-их років, на якому також був культовий напис "Victoria Concordia Crescit". Тобто, "Перемога через гармонію".

Це гасло використовується фанатами "канонірів" й сьогодні.

Комплекти були представлені серією креативних відео.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Зінченко розповів про ключовий фактор переходу у стан клубу з Північного Лондону.