Англія

Новачок "канонірів" поділився своїми думками щодо переходу в лондонський клуб.

Універсал збірної України Олександр Зінченко прокоментував свій трансфер із Манчестер Сіті до Арсеналу.

"Рішення піти з Манчестер Сіті було для мене дуже непростим, але водночас, коли я поспілкувався з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою, якого я дуже добре знаю, для мене це рішення стало набагато простішим. Після п'яти повних сезонів і шести років емоції трохи переповнюють. Але я готовий. Я хочу новий виклик для себе. Я на 100 відсотків впевнений, що я можу вирости і розвиватися як футболіст в Арсеналі.

Це великий клуб. Це клуб, за який я мріяв виступати ще в дитинстві, з часів Анрі і Фабрегаса. Я прийняв це рішення, і я дуже схвильований, тому що це новий виклик для мене. Я буду робити все, щоб це рішення було на 100 відсотків правильним. Воно і є правильне для мене. Я ні про що не шкодую. Хочу ще раз подякувати Манчестер Сіті за всі ці роки. Я тут дуже багато чого взяв. У мене тут з'явилось багато друзів та рідних людей. Я буду сумувати за ними, але життя продовжується, ми ставимо перед собою нові цілі та рухаємось далі.

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Ключовий фактор переходу — це головний тренер Арсенала. Я сказав і Гвардіолі, що якщо я одного дня залишу Манчестер Сіті, то наступним моїм тренером буде Мікель Артета. Поспілкувавшись з ним, я на 100 відсотків був впевнений у своєму рішенні. Манчестер Сіті — це добре, дуже хороші емоції і спогади. Але треба рухатись далі. Перегортати цю сторінку та писати нову історію.

Як Артета мене переконав? Не буду казати це на публіку. Це була приватна розмова, і вона була не одна. Це було стосовно футболу, як тренер мене бачить в команді, мої функції, моя роль. Мені це дійсно імпонує, і я загорівся. Мені нічого ніхто не обіцяв. Все залежить тільки від мене — як я буду працювати, показувати себе на тренуваннях, іграх. Якщо я буду заслуговувати — я буду грати. Ключова позиція — лівий захисник, але можуть бути такі игри, де я буду грати центрального півзахисника. Попереду дуже багато матчів — в чемпионаті, кубках та Лізі Европи", - сказав Зінченко в інтерв'ю YouTube каналу Влада Седан.

Раніше повідомлялося, що Арсенал планував трансфер Зінченка ще шість місяців тому.