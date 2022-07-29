Англія

Захисник все ж перейде до "містян".

Захисник Брайтону Марк Кукурелья має всі шанси продовжити кар'єру у стані Манчестер Сіті.

"Чайки" відхиляли запити "містян" стосовно футболіста через те, що чемпіони Англії намагались придбати футболіста за 30-35 млн євро.

Так чи інакше, але Манчестер Сіті погодились на суму у 50 млн євро та вже готують фінальну пропозицію, повідомляє The Telegraph.

Минулого сезону Кукурелья забив один гол та віддав дві результативні передачі у 38 матчах за Брайтон.

Раніше Манчестер Сіті визначився із альтернативою Кукурельї, якщо трансфер зірветься.