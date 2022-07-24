Англія

Борна Соса розглядається чинним чемпіоном Англії як "запасний варіант".

Практично з самого початку відкриття літнього трансферного вікна головною метою Манчестер Сіті залишається вінгбек Брайтона Марк Кукурелья, але "містяни" також про всяк випадок мають запасний варіант.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, якщо цього літа Манчестер Сіті не вдасться з якихось причин підписати 24-річного іспанця "чайок", вони звернуться до ринку німецької Бундесліги, а саме до Штутгарта.

Там босів Ман Сіті цікавить лівий захисник Борна Соса, кандидатура якого буде першою у списку манчестерського гранда у разі підсумкової відмови Кукурельї.

Минулого сезону Борна Соса провів 30 поєдинків за Штутгарт, забив 2 голи та зробив 9 асистів.